Schlägerei in Luxemburg: Eine Person mit Schnittverletzung am Rücken ins Krankenhaus

GREVENMACHER. Am gestrigen Freitag wurde der Police Grand-Ducale gegen 20.50 Uhr eine Schlägerei von mehreren Personen in Sous l’Arc in Grevenmacher gemeldet. Bei Ankunft der Polizisten waren alle bereits geflüchtet. Kurze Zeit später konnte eine Person in der Rue de Luxembourg in Grevenmacher angetroffen werden.

Es stellte sich heraus, dass diese eine Schnittverletzung am Rücken aufwies. Ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus, jedoch schwebt das Opfer ersten Erkenntnissen zufolge nicht in Lebensgefahr. Anhand der Zeugenbeschreibungen wurde nach den Tätern gefahndet. Hierbei kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Insgesamt konnten drei vermeintlich Tatverdächtige von der Polizei aufgegriffen werden und wurden auf die Dienststelle gebracht, um weitere Amtshandlungen durchzuführen. Am Tatort wurden sämtliche Spuren sowie insbesondere auch ein Messer von der Polizei sichergestellt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Im Zuge der Amtshandlungen wurde ein Jugendlicher auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in die öffentliche Erziehungsanstalt in Dreiborn gebracht. Die Ermittlungen zur gänzlichen Aufklärung der Tat laufen weiterhin auf Hochtouren. (Quelle: Police Grand-Ducale)