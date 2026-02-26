Trier: „Römersprudel“ wird wegen Kranarbeiten gesperrt — Busse werden umgeleitet

TRIER. Am Dienstag, 3. März 2026, wird die Straße „Zum Römersprudel“ ab 6.30 Uhr wegen Kranarbeiten gesperrt. In dieser Zeit fahren die Busse der Linie 3/83 in beiden Richtungen eine Umleitung zwischen den Haltestellen Fritz-Quant-Straße und Feyen-Grafschaft.

Die Haltestellen Zum Römersprudel, Adastraße und Graf-Reginar-Straße werden in diesem Zeitraum aufgehoben und an die Haltestellen Feyen-Grafschaft oder Fritz-Quant-Straße verlegt. Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)