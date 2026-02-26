Peter-Wust-Gymnasium Wittlich erfolgreich bei „Jugend forscht“

WITTLICH. Sonnenbrillen schützen uns vor der Helligkeit der Sonne, aber schützen sie auch vor den unsichtbaren und viel schädlicheren UV-Strahlen? Diese und andere Fragestellungen haben Schüler und Schülerinnen des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich (PWG) untersucht und ihre Ergebnisse bei Jugend forscht in Trier, Bitburg, Remagen und Frankenthal präsentiert.

Wiktor Kotowskyj, Philipp Scheuern und Clemens Beitzel (alle 5d) bauten verschiedene Lavalampen mit einfachen Mitteln und erreichten im Fachgebiet Chemie einen 3. Platz. Lars Schleder (7d) untersuchte die Durchlässigkeit von Sonnenbrillen für UV-Strahlen und erreichte mit seiner Präsentation im Fachgebiet Physik den 2. Platz. Leo Austel (MSS 11) programmierte eine KI-unterstützte Job- und Praktikumssuche für Jugendliche und erhielt dafür im Fachgebiet Arbeitswelt den 3. Platz. Anna Konrad (MSS 13) wurde mit der Untersuchung von „Keratella cochlearis im Meerfelder Maar im Verlauf der Jahreszeiten“ im Fachgebiet Biologie ebenfalls Drittplatzierte. Jolina Ternes (MSS 13) überzeugte die Jury mit ihrem Thema „Hat Reittherapie einen positiven Effekt auf Menschen mit einer psychischen Erkrankung“. Sie erreichte den 1. Platz im Fachgebiet Biologie und tritt Mitte März beim Landeswettbewerb an.

Die Schulleiterin des Peter-Wust-Gymnasiums, Frau Metzen-Mirz, nahm den Preis der Berdelle-Hilge-Stiftung für besonderes Engagement zur Förderung mathematisch, naturwissenschaftlich und technisch interessierter SchülerInnen entgegen und Stephan Geisen wurde mit dem Lehrerpreis für besonders engagierte ProjektbetreuerInnen 2026 ausgezeichnet. (Quelle: C. Zorn/Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich)