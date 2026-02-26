Mainz, Trier, Speyer: Kultur im Notfall schützen – Ministerin übergibt Ausrüstung

Im Erstfall muss es schnell gehen. Wenn Wasser oder Feuer Kulturgut bedroht, kann nicht erst Ausrüstung zur Rettung zusammengeklaubt werden. In Rheinland-Pfalz soll es an drei Orten bereitliegen.

MAINZ. Bei Bränden oder Überflutungen können wertvolle Kulturgegenstände in Gefahr geraten. Um sie im Ernstfall besser vor der Zerstörung oder vor allzu starker Beschädigung zu schützen, hat das Land Rheinland-Pfalz drei «Ausrüstungssätze Kulturgut» angeschafft.

Einer wird am heutigen Donnerstag (14.00 Uhr) in Mainz von Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) an die Berufsfeuerwehr in Mainz übergeben. Neben Mainz erhalten die Feuerwehren in Speyer und Trier einen solchen Satz. Die Koordination läuft über die im Landesbibliothekszentrum (LBZ) Rheinland-Pfalz angesiedelte Landesstelle für Bestandserhaltung. Zu diesen Ausrüstungssätzen gehören nach LBZ-Angaben etwa Gitterwagen, Räumwerkzeuge, Beleuchtung, ein Nasssauger oder auch Materialien für die Dokumentation. (Quelle: dpa)