Eder vergleicht ihren Politikstil mit Rock ’n‘ Roll — „schneller Rhythmus“ für „optimalen Klang“

Ein schneller Rhythmus ist der grünen Politikerin wichtig. Aber nicht nur das alleine, wie sie nun verriet.

MAINZ. Die grüne Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Katrin Eder, fühlt sich ein bisschen wie eine Rock ’n‘ Rollerin in der Politik. Auf die Frage, welches Musikgenre oder welche Band am ehesten ihrem Politikstil entspreche, antwortete sie der «Rhein-Zeitung»: «Rock ’n’ Roll: ein schneller Rhythmus, der einen optimalen Klang auch durch Offbeats erreicht.»

In der Politik wie in der Musik seien Regeln nur so gut, wie sie das bestmögliche Ergebnis für alle erreichen könnten, sagte die Umwelt- und Mobilitätsministerin von Rheinland-Pfalz der Zeitung weiter. Und sie verriet auch, welchen Job sie gerne mal für einen Tag machen würde: Gewässerökologin. «Da würde ich kleine bedrohte Krebse, Muscheln und Fische aussetzen und so die Artenvielfalt zurück in unsere Gewässer bringen.» (Quelle: dpa)