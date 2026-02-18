++ Aktuell: Schwerer Unfall in Konz – Frau auf Zebrastreifen von Transporter erfasst ++

Polizeifahrzeug mit Blaulicht und Kleintransporter an einem Zebrastreifen nach Verkehrsunfall, im Vordergrund persönliche Gegenstände auf der Fahrbahn, Hintergrund unscharf.
Symbolbild: Nach einem schweren Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen ist die Straße gesperrt – Polizei und Rettungskräfte sichern die Unfallstelle.

Crash in der Schillerstraße: Transporter-Fahrer übersieht Fußgängerin

Konz. Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Schillerstraße: Gegen 13 Uhr wurde eine Frau beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Kleintransporter erfasst.

Nach ersten Informationen hatte der Fahrer des Transporters die Fußgängerin offenbar übersehen, als sie die Straße am markierten Fußgängerüberweg querte.

Straße voll gesperrt – Verkehr wird umgeleitet

Die Schillerstraße ist derzeit zur Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Zu Art und Schwere der Verletzungen der Frau liegen aktuell noch keine weiteren gesicherten Informationen vor. Auch zu möglichen Hintergründen des Unfalls gibt es bislang keine offiziellen Details.

Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Wir berichten, sobald neue Informationen vorliegen.

