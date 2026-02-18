Kanzler-Besuch in Trier: Diese Organisationen rufen zur Protestveranstaltung auf Viehmarkt auf

Bundeskanzler spricht in der Europahalle – rund 200 Demonstrierende erwartet

Trier. Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch heutigen , 18. Februar, zum Politischen Aschermittwoch der CDU in die Europahalle kommt, wird die Innenstadt rund um den Viehmarkt besonders im Fokus stehen. Neben einem umfangreichen Sicherheitskonzept ist auch eine Demonstration gegen den Auftritt des Kanzlers angekündigt.

Während im Saal etwa 1.000 geladene Gäste erwartet werden, formiert sich draußen Protest.

Demo gegen Merz-Auftritt angemeldet

Nach Angaben der Stadt Trier wurde beim Ordnungsamt eine Versammlung unter dem Motto „Protest gegen Friedrich Merz’ Auftritt in der Europahalle“ angemeldet.

🕟 Beginn: 16.30 Uhr

🕢 Ende: 19.30 Uhr

Erwartete Teilnehmerzahl: rund 200 Personen

Angekündigt haben sich unter anderem Gruppierungen aus dem linken politischen Spektrum. Darunter befinden sich neben DER LINKE Trier oder Fridays for Future Trier auch Organisationen, die vom rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft werden, wie die

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ)

allerdings ohne aktuelle Hinweise auf Gewaltbereitschaft.

Sicherheitskonzept: Details bleiben unter Verschluss

Für den Personenschutz des Bundeskanzlers ist das Bundeskriminalamt (BKA) zuständig. Die Einsatzplanung erfolgt in enger Abstimmung mit der Landespolizei Rheinland-Pfalz.

Konkrete Angaben zur Zahl der eingesetzten Kräfte oder zu taktischen Maßnahmen macht die Polizei nicht. Man werde mit einer „lageangepassten Anzahl an Kräften“ für Sicherheit sorgen, heißt es aus dem Polizeipräsidium Trier.

Auch Besucher der CDU-Veranstaltung müssen ein Anmeldeverfahren durchlaufen. Spontaner Zutritt zur Europahalle ist ausgeschlossen.

Kurzbesuch in der Römerstadt

Die Veranstaltung der CDU beginnt um 17.30 Uhr und endet laut Parteiangaben gegen 19.30 Uhr. Wann genau Merz eintrifft oder abreist, ist aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich bekannt.

Fest steht jedoch: Der Besuch des Kanzlers sorgt bereits im Vorfeld für erhöhte Aufmerksamkeit – politisch wie sicherheitstechnisch.