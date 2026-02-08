Streifenwagen gerammt: Halsbrecherische Flucht vor Polizei auf A6

GRÜNSTADT – Halsbrecherisch und teilweise rückwärts fahrend hat ein Autofahrer bei Bad Dürkheim auf der A6 versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Anstatt einem Streifenwagen zu folgen, gab der Fahrer in Grünstadt Gas und überholte andere Fahrzeuge rechts oder auch auf dem Standstreifen, wie die Polizei mitteilte.

In einer Kurve habe der Mann dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich auf der Autobahn in Richtung Kaiserslautern gedreht. Er sei schließlich mit einem quergestellten Streifenwagen kollidiert.

Der 37-Jährige wurde festgenommen. Sein Auto war weder zugelassen noch versichert, die Kennzeichen gestohlen. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht, zudem stand er unter Drogeneinfluss. Verletzt wurde bei der Aktion nach Angaben der Polizei niemand.