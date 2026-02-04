Sparkasse Trier spendet 397.000 Euro aus PS‑Reinertrag

TRIER – Für 39 geladene Vereine und Organisationen, die sich vielfältig sozial oder karitativ in der Region engagieren, war es ein Grund zu feiern: Die Sparkasse Trier überreichte letzten Mittwoch den Reinertrag des PS Sparen und Gewinnen.

Von den Zuwendungen aus dem Topf des PS-Ertrags haben die Schuldnerberatungen der Region sowie der Kreismusikverband und der Jugendbasketball die höchsten Beträge erhalten. Die weiteren begünstigten Vereine und Organisationen engagieren sich in der Kinder‑ und Jugendhilfe, der Familienfürsorge, im Gesundheits- und Rettungsdienst, der Seniorenhilfe, bei Beratungsstellen, Feuerwehrverbänden sowie in der Wissenschaft.

Dr. Peter Späth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Trier, würdigte das Engagement: „Seit vielen Jahren sind Sie im Dienst der Menschen in unserer Region tätig, helfen Menschen in Not, unterstützen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Hilfe benötigen, und setzen sich für Gemeinschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein.“

Insgesamt unterstützte die Sparkasse Trier die Region in ihrem Jubiläumsjahr 2025 mit 2,3 Millionen Euro in Form von Spenden und Sponsoring.

Über die PS-Lotterie

Die Summe von 397.000 Euro stammt aus den PS-Losen der Sparkassen-Lotterie. Jedes Los der Lotterie kostet 5 Euro, wovon vier Euro als Sparbetrag an den Losinhaber zurückfließt. Der Lotterieanteil beträgt einen Euro. Zusätzlich fließen 25 Cent pro Los in den Topf für regionale Vereine und gemeinnützige Organisationen.