Trier: Bauarbeiten in der Theodor-Heuss-Allee – Teilsperrung verlängert

Foto: dpa/Symbolbild

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, kommt es aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz derzeit in der Theodor-Heuss-Allee hinter der Kreuzung zur Roonstraße zu einer Teilsperrung der rechten Fahrspur in Richtung Innenstadt/Porta Nigra.

Der Verkehr wird an dieser Stelle einspurig über die linke Fahrspur am Baufeld vorbeigeleitet. Wegen unvorhergesehener Reparaturen an einer Versorgungsleitung verlängert sich die Baumaßnahme bis voraussichtlich Freitag, 6. Februar 2026. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.

