Luxemburg: Pkw kracht in Leitplanke und wird gerammt – Fahrer auf der A13 schwerverletzt

BETTEMBURG/A13 – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich am Mittwochmorgen auf der A13 in Höhe Bettemburg ein schwerer Unfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge.

Gegen 07.15 Uhr verlor ein Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Schengen die Gewalt über seinen Wagen. Nach einer Kollision mit der Leitplanke blieb das Fahrzeug auf der mittleren Fahrspur liegen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer konnte das Hindernis aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nicht rechtzeitig erkennen und prallte gegen das Unfallauto.

Medizinische Notfallversorgung und Sachschäden

Der Erstverunfallte zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Folge kam es im Rückstau zu weiteren Auffahrunfällen. Bei diesen zusätzlichen Zusammenstößen blieb es nach polizeilichen Angaben glücklicherweise bei Sachschäden.

Sperrung und Bergungsarbeiten

Für die Dauer der aufwendigen Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn in diesem Bereich vollständig gesperrt werden. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und koordinierte die Umleitungen. Erst nach der vollständigen Räumung der Fahrbahn konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.