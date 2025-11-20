Saarland: Schnelle Verurteilung nach gewerbsmäßigen Ladendiebstahl – vier Täter verurteilt

DILLINGEN. Am frühen Abend des 18.11.2025 kam es in einem größeren Einkaufsmarkt in Dillingen zu einem gewerbsmäßigen Ladendiebstahl. Insgesamt sechs ungarische Gastarbeiter konnten nach Hinweis durch einen Mitarbeiter des geschädigten Unternehmens noch vor Ort durch hinzugerufene Polizeibeamte festgenommen werden.

In den Taschen der Täter konnte Diebesgut im Gesamtwert von 1170 Euro festgestellt werden. Fünf der sechs Personen wurden vorläufig festgenommen und bereits am Folgetag durch Beamte des Kriminalermittlungsdienstes Saarlouis einem Richter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Dieser verurteilte vier der Täter zur Zahlung von Geldstrafen. In einem Fall wurde eine siebenmonatige Freiheitsstrafe verhängt, die auf Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem muss der Verurteilte, der während der Tat ein Messer mit sich führte, 750 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)