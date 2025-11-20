Schmuck und Rucksäcke geklaut: Einbrüche und Diebstähle in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Mittwoch und den heutigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen sowie eine Alkoholfahrt.

Am Abend des 19.11.2025 wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kräizgaass in Hosingen, bei dem ersten Informationen nach sich bis dato unbekannte Täter eine Tür aufbrachen, um ins Innere zu gelangen, und Schmuck entwendeten.

Ein weiterer Einbruch wurde in den frühen Morgenstunden des 20.11.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue Edmond Dune in Luxembourg-Rollingergrund gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter sich durch Einschlagen eines Fensters Zugang zum Inneren verschafften.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht zum 20.11.2025 gegen Mitternacht in der Rue Jean-Pierre Huberty in Luxembourg-Muhlenbach, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und zwei Rucksäcke entwendeten.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug wurde am 20.11.2025, gegen 4.30 Uhr, in der Rue de la Paix in Luxembourg-Verlorenkost gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter ein Fenster einschlugen und u.a. einen Rucksack entwendeten.

Am Abend des 19.11.2025 wurde eine möglicherweise alkoholisierte Fahrerin in Luxembourg-Kirchberg gemeldet. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Der Alkoholtest bei der Fahrerin verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)