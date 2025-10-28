Neue Geschwindigkeitsanzeige wirbt in Leiwen für mehr Verantwortung im Straßenverkehr

LEIWEN – Ab sofort trägt in der Ortsgemeinde Leiwen eine neue Geschwindigkeitsanzeige zur verstärkten Verkehrssicherheit bei.

Die Beschaffung erfolgte mit einer Förderung von Westenergie. Die Anzeige soll die Verkehrsteilnehmenden an das jeweils gültige Verkehrstempo erinnern und zur Vorsicht mahnen.

Ortsbürgermeister Joachim Hagen erklärte: „Die neue Geschwindigkeitsanzeige ist ein wichtiges Signal an alle Verkehrsteilnehmenden die vorgegebene Geschwindigkeit einzuhalten. Gleichzeitig liefern die anonymen Daten der Gemeinde wichtige Hinweise für die Verbesserung der Verkehrslage.“

Ein umweltfreundliches Solarmodul versorgt die Geschwindigkeitsanzeige mit Energie, sodass sie keinen eigenen Stromanschluss benötigt und flexibel an verschiedenen Standorten eingesetzt werden kann. Westenergie-Regionalmanager Marco Felten betonte: „Uns als Westenergie ist es wichtig, die Verkehrssicherheit in den Gemeinden gezielt zu fördern. Die neue Geschwindigkeitsanzeige in Leiwen setzt dazu ein gutes Vorbild.“