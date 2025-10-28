++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 95 steigt leicht an ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Dienstag, 28.10.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 28.10.25, 00.00 Uhr:

Beim Kraftstoff Super 95 gibt es eine leichte Verteuerung um 2,6 Cent am Dienstag.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Dienstag 1,452 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 2,6 Cent nach oben, und der Liter kostet am Dienstag 1,499 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt auch im Preis stabil, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag weiter 1,580 Euro kostet.