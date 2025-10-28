Umwelt-Sauerei in Wittlich: Mann auf Tretroller schmeißt Hausmüll auf Parkplatz

WITTLICH – Am Sonntag, 26.10.2025, kam es im Bereich des Parkplatzes Rommelbach in Wittlich gegen 20.00 Uhr, zu einem Fall von unerlaubter Müllentsorgung.

Ein bisher unbekannter Verursacher beförderte mit einem motorlosen Tretroller zwei große blaue Müllsäcke mit offensichtlichem Hausmüll zu den Glascontainern und lud diese dort illegal ab.

Beschreibung des Verursachers und Zeugenaufruf

Der Verursacher wurde von einer Zeugin auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht, zeigte sich jedoch unbeeindruckt und entfernte sich.

Die Zeugin konnte eine Beschreibung des Mannes abgeben:

30 bis 35 Jahre alt, zierliche Statur, etwa 1,70 Meter groß, bekleidet mit einer dunklen Hose und Jacke (dunkelblau oder schwarz) mit neongelben Flächen an den Ärmeln und einem Streifen am Reißverschluss, sowie einer braunroten Strickmütze.

Die Polizeiinspektion Wittlich hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern unter der Telefonnummer 06571 9260.