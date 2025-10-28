Unfall-Drama bei Bitburg: Kind verletzt – flüchtiger Fahrer taucht erst am nächsten Tag auf!

BURBACH. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der L33 bei Burbach hat am Sonntagabend (26. Oktober 2025) vier Verletzte gefordert – darunter auch ein dreijähriges Kind.

Wie die Polizei Bitburg mitteilt, kollidierten gegen 22:30 Uhr zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Einer der Wagen verlor die Kontrolle, prallte gegen die Leitplanke und blieb dort schwer beschädigt stehen.

Vier Insassen wurden dabei leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden liegt laut Polizei im hohen fünfstelligen Bereich.

Fahrer flüchtet zu Fuß – großangelegte Fahndung eingeleitet

Der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs verließ die Unfallstelle zu Fuß, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Es handelte sich laut Polizei nicht um den Halter des Fahrzeugs. Unmittelbar nach dem Unfall starteten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen – auch mit Unterstützung der Polizeiinspektionen Prüm und Daun.

Etwa 50 Feuerwehrleute der FFW Bitburger Land und der FFW Kyllburg, drei Rettungswagen sowie mehrere Streifenwagen waren im Einsatz.

Geständnis am Folgetag – Führerschein sichergestellt

Am Montagabend erschien schließlich ein 56-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Bitburg und räumte ein, der Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs gewesen zu sein.

Er gestand seine Beteiligung am Unfall und wurde zur Vernehmung vorgeladen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Führerschein des Mannes einbehalten, um die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis zu prüfen.

Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Feuerwehr und Rettungskräfte im Großeinsatz

Neben der medizinischen Versorgung der Verletzten sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und entfernten Trümmerteile. Die L33 war zeitweise voll gesperrt, um die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme durchzuführen.

Fazit: Geständnis nach Fahrerflucht – Ermittlungen laufen

Nach einer intensiven Fahndung steht nun fest: Der flüchtige Unfallbeteiligte hat sich gestellt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls und zur Schuldfrage dauern an.