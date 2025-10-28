Kinheim: Pkw kracht auf L58 in Weinbergsmauer – Feuerwehr befreit Fahrer

KINHEIM/KRÖV – Auf der L58, der Verbindung von Kinheim in Richtung Kröv, ereignete am gestrigen Montagabend, 27.10.25, gegen 19.27 Uhr sich ein Verkehrsunfall.

Ein PKW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Weinbergsmauer. Durch den Aufprall kam das Fahrzeug auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde alarmiert, um das Fahrzeug gegen ein weiteres Umkippen zu sichern. Über die Frontscheibe wurde ein Zugang zum Innenraum geschaffen. Glücklicherweise konnte die Person das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Anschließend stellte die Feuerwehr das Fahrzeug wieder auf die Räder. Auslaufende Betriebsstoffe wurden umgehend mit Bindemittel abgestreut. Für die Dauer des Einsatzes, der circa eine Stunde und 30 Minuten in Anspruch nahm, war die L58 komplett gesperrt.

Die Einsatzkräfte sicherten und beleuchteten die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher.

im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Kinheim und Kröv, die FEZ und die Wehrleitung.