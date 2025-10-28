Kinheim: Pkw kracht auf L58 in Weinbergsmauer – Feuerwehr befreit Fahrer

0
Foto: Feuerwehren VG Traben-Trarbach

KINHEIM/KRÖV – Auf der L58, der Verbindung von Kinheim in Richtung Kröv, ereignete am gestrigen Montagabend, 27.10.25, gegen 19.27 Uhr sich ein Verkehrsunfall.

Ein PKW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Weinbergsmauer. Durch den Aufprall kam das Fahrzeug auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde alarmiert, um das Fahrzeug gegen ein weiteres Umkippen zu sichern. Über die Frontscheibe wurde ein Zugang zum Innenraum geschaffen. Glücklicherweise konnte die Person das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Anschließend stellte die Feuerwehr das Fahrzeug wieder auf die Räder. Auslaufende Betriebsstoffe wurden umgehend mit Bindemittel abgestreut. Für die Dauer des Einsatzes, der circa eine Stunde und 30 Minuten in Anspruch nahm, war die L58 komplett gesperrt.

Foto: Feuerwehren VG Traben-Trarbach

Die Einsatzkräfte sicherten und beleuchteten die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher.

im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Kinheim und Kröv, die FEZ und die Wehrleitung.

Vorheriger ArtikelUnfall-Drama bei Bitburg: Kind verletzt – flüchtiger Fahrer taucht erst am nächsten Tag auf!
Nächster ArtikelNach Crash mit vier Verletzten auf L33: Flüchtiger Fahrer meldet sich bei Polizei

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.