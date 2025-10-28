Nach Crash mit vier Verletzten auf L33: Flüchtiger Fahrer meldet sich bei Polizei

BURBACH(EIFEL) – Am Sonntagabend, den 26.10.2025, ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der L33 im Bereich Burbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Bei der Kollision zweier PKW verloren die Fahrer die Kontrolle, wobei ein Fahrzeug in der Leitplanke eingeklemmt wurde. Vier Personen, darunter ein dreijähriges Kind, wurden verletzt. Es entstand ein hoher fünfstelliger Sachschaden.

Fahrerflucht und nachträgliche Stellungnahme

Der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs, bei dem es sich nicht um den Halter des Pkw handelte, entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle.

Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch die Polizeiinspektionen Bitburg, Prüm und Daun eingeleitet, um seine Fahrtüchtigkeit und Unfallbeteiligung festzustellen.

Am Montagabend stellte sich der 56-jährige Unfallbeteiligte bei der Polizei Bitburg und räumte die Fahrereigenschaft ein. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde sein Führerschein einbehalten mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.