Eifelkreis: Pkw kracht in Neidenbach in Hauswand – THW sichert Gebäude

NEIDENBACH – Am Montag ereignete sich in Neidenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW gegen ein Gebäude prallte und dabei das Mauerwerk beschädigte. Die Kollision führte zu baulichen Schäden am betroffenen Objekt.

THW führt Sicherungsmaßnahmen durch

Zur fachgerechten Beurteilung der entstandenen baulichen Schäden wurde der Baufachberater des THW-Ortsverbandes Trier angefordert.

Im Anschluss führten sieben Einsatzkräfte des THW Bitburg die notwendigen Abstützmaßnahmen am Gebäude durch, um die Stabilität zu gewährleisten.

Zudem erfolgte eine provisorische Schließung des Objekts zur Sicherung des Eigentums. Der Einsatz des THW diente der Schadensbegrenzung und der Gefahrenabwehr.