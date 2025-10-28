++ Schock in Mandern: Bus mit 49 Schülern rutscht in Graben und droht zu kippen ++

Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

MANDERN. Dieser Schulweg dürfte den betroffenen Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus in Kell am See als hoffentlich einzigartiges Ereignis in Erinnerung bleiben: Glück im Unglück hatten am heutigen Dienstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, 49 Schüler, die sich im Landkreis Trier-Saarburg auf dem Weg zur Schule befanden.

Ein Schulbus, der die Umleitungsstrecke der seit Mitte August gesperrten B407 befuhr, drohte aus noch ungeklärten Ursachen im Bereich der Ortslage Mandern in den Seitengraben zu rutschen und umzukippen. Der Fahrer schaffte es das Umkippen des Busses, welcher sich bereits in starker Seitenneigung befand, zu verhindern und bewahrte die 49 Insassen so vor größeren Schäden.

Dennoch konnten die Schüler, die alle unverletzt blieben, den Bus aufgrund der starken Seitenneigung zunächst nicht verlassen und wurden durch die verständigte Feuerwehr über ein Seitenfenster gerettet und zur Schule transferiert. Während der Bergemaßnahmen blieb die K69 gesperrt. Neben Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei befanden sich auch Lehrer der betroffenen Schule vor Ort, die durch die umsichtige Schulleitung zum Unfallort und der Betreuung der Kinder beordert wurden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

