Überfall in Eschweiler: Bewohner überwältigt – Bargeld und Schmuck gestohlen

Ein Streifenwagen der luxemburgischen Polizei; Foto: Police Grand-Ducale

ESCHWEILER. Am gestrigen Montag verschafften sich vermutlich drei oder vier maskierte, französisch sprechende Personen gegen 19.30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in Eschweiler (Straße: Tom) und überwältigten dort die beiden Bewohner.

Die Täter durchsuchten das ganze Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck sowie Bargeld, bevor sie die Flucht ergriffen. Nachdem die Polizei gegen 20.30 Uhr in Kenntnis gesetzt wurde, wurde umgehend eine großräumige Fahndung in der Umgebung rund um Wiltz durchgeführt.

Mehrere Polizeieinheiten waren daran beteiligt. Gegen 0.30 Uhr wurde die Fahndung ergebnislos abgebrochen. Ermittlungen wurden eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft weilte die Spurensicherung der Kriminalpolizei vor Ort. (Quelle: Police Grand-Ducale)

