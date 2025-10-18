Mosel: Schwerer Verkehrsunfall auf L207- Biker lebensbedrohlich verletzt

ALKEN – Am heutigen Samstag, 18.10.2025, ereignete sich auf der L 207 zwischen Alken und Nörtershausen gegen 17.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 68-jähriger Motorradfahrer befuhr die bergaufwärts führende Strecke, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur abkam.

Lebensbedrohliche Verletzungen und Vollsperrung

In der Folge kollidierte der Kradfahrer frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß erlitt der Biker lebensbedrohliche Verletzungen.

Der 66-jährige Pkw-Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden umgehend vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 207 für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.