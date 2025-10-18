Hermeskeil: Biker stürzt auf Ölspur – Motorrad kracht in Gegenverkehr

HERMESKEIL – Am Samstag, dem 18.10.2025, ereignete sich gegen 13:50 Uhr an der Einmündung B407/B327, Höhe Hermeskeil Abtei, ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve zu Sturz.

Kollision und unfallursächliche Ölspur

Der Sturz des Motorradfahrers war ursächlich auf eine auf der Fahrbahn festgestellte Ölspur zurückzuführen. Das Motorrad prallte hierbei in einen entgegenkommenden Pkw.

Der Verursacher der Ölspur ist derzeit nicht bekannt. Die Straßenmeisterei Hermeskeil hat umgehend reagiert, die Gefahrenstelle bereinigt und eine entsprechende Beschilderung vorgenommen.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet nun um sachdienliche Hinweise von Zeugen, die am 18.10.2025 auf der B327 in Fahrtrichtung Hermeskeil ein Fahrzeug mit Ölverlust beobachtet haben.