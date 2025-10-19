++ Trier: Feuerwehr-Einsatz am frühen Morgen in der Euchariusstraße ++

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa / Symbolbild

TRIER. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilt, kam es am heutigen frühen Sonntagmorgen zu einem Einsatz in der Euchariusstraße.

Grund des Einsatzes, der um 4.45 Uhr begann, war ein Rauchwarnmelder mit Brandgeruch. Laut Erstmeldung hatte angebranntes Essen in einer Wohnung den Warnmelder ausgelöst. Eine Person war betroffen.

An dem rund halbstündigen Einsatz waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier sowie ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier mit insgesamt ca. 14 Einsatzkräften beteiligt.

