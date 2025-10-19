Brandstiftung in Traben-Trarbach: Zwei PKWs in Flammen – Feuer greift auf Fassade über

TRABEN-TRARBACH. In der zurückliegenden Nacht wurden gegen ca. 2.45 Uhr in der Kirchstraße in Traben-Trarbach von bislang unbekannten Tätern zwei unabhängig voneinander stehende PKWs in Brand gesetzt. Die Flammen des einen entzündeten PKWs griffen auf eine Hausfassade über und die des anderen auf ein FZG des DRK.

Durch die Feuerwehr der VG Traben-Trarbach konnten die Brände schnell gelöscht werden, sodass weiterer Schaden abgewendet wurde. Die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Brandstiftung wurden von der Kriminalpolizei Wittlich übernommen und dauern an.

Die Polizeiinspektion Zell bedankt sich bei den Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes für die Unterstützung und den reibungslosen Ablauf am Einsatzort und bei den Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Tat sowie Täterinnen und Tätern gaben. Weitere Hinweise können der Polizeiinspektion Zell unter der Telefonnummer 06542-98670 mitgeteilt werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)