Wechselhaftes Wetter in der Region: Sonne am Sonntag – Montag trüb und nass

Sonnenschein im Südwesten, Wolken im Norden: Am Sonntag sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch Auflockerungen möglich. Ab Montag ist fast überall mit Bewölkung und Sprühregen zu rechnen.

MAINZ. Am Sonntag können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor allem im Südwesten noch auf Sonnenschein freuen, ab Montag zieht es zu. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, scheint am Sonntag nach Auflösung von Nebelfeldern im Südwesten zeitweise die Sonne.

Insbesondere im Norden ist es ganztags aber bereits stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. Am Montag zieht es zu und es ist überall bewölkt bis bedeckt. Bei etwa gleichbleibenden Temperaturen ist Sprühregen möglich. Erst am Abend kann es auch mal etwas auflockern. Am Dienstag soll es stark bis locker bewölkt sein, aber trocken bleiben. (Quelle: dpa)