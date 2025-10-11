Fahrerflucht im Eifelkreis: PKW in Leitplanke gedrängt und abgehauen

WASCHEID. Am 9.10.2025, gegen 20.55 Uhr, ereignete sich kurz vor dem Ortseingang Wascheid aus der Ortschaft Gondenbrett kommend eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei verließ ein bislang unbekannter PKW die Ortschaft Wascheid und befand sich in einem Kurvenbereich soweit mittig auf der Fahrbahn, dass eine in entgegengesetzter Richtung fahrende Verkehrsteilnehmerin mit ihrem roten PKW Audi Kombi nach rechts ausweichen musste.

Sie kollidierte dabei mit der dort befindlichen Leitplanke. Der unfallverursachende PKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinter dem unfallverursachendem PKW befand sich noch ein weiterer PKW, welcher als Zeuge nicht mehr festgestellt werden konnte. Dieser Zeuge sowie weitere mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden (Telefon: 06551 9420). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)