Fahrerflucht im Eifelkreis: PKW in Leitplanke gedrängt und abgehauen

0
Foto: dpa / Symbolbild

WASCHEID. Am 9.10.2025, gegen 20.55 Uhr, ereignete sich kurz vor dem Ortseingang Wascheid aus der Ortschaft Gondenbrett kommend eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei verließ ein bislang unbekannter PKW die Ortschaft Wascheid und befand sich in einem Kurvenbereich soweit mittig auf der Fahrbahn, dass eine in entgegengesetzter Richtung fahrende Verkehrsteilnehmerin mit ihrem roten PKW Audi Kombi nach rechts ausweichen musste.

Sie kollidierte dabei mit der dort befindlichen Leitplanke. Der unfallverursachende PKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinter dem unfallverursachendem PKW befand sich noch ein weiterer PKW, welcher als Zeuge nicht mehr festgestellt werden konnte. Dieser Zeuge sowie weitere mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden (Telefon: 06551 9420). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelWechselhaftes Wetter in der Region: Sonne am Sonntag – Montag trüb und nass

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.