Einbruch in Kneipe in Großlittgen: Diebe plündern Gaststätte

GROSSLITGEN. – Im Zeitraum von Donnerstag, den 09.10.2025, 22:00 Uhr auf Freitag, den 10.10.2025, 09:45 Uhr kam es in Großlittgen in der Abteistraße zu einem Einbruchsdiebstahl.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Büroräumlichkeiten der Gaststätte und entwendeten dort u.a. mehrere Elektronikartikel. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter [email protected] erbeten werden.