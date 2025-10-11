Einbruch in Kneipe in Großlittgen: Diebe plündern Gaststätte

0
Blaulicht auf Polizeiwagen
Foto: Daniel Karmann/dpa

GROSSLITGEN. –  Im Zeitraum von Donnerstag, den 09.10.2025, 22:00 Uhr auf Freitag, den 10.10.2025, 09:45 Uhr kam es in Großlittgen in der Abteistraße zu einem Einbruchsdiebstahl.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Büroräumlichkeiten der Gaststätte und entwendeten dort u.a. mehrere Elektronikartikel. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter [email protected] erbeten werden.

Vorheriger ArtikelPolizei Baumholder warnt vor Falschmeldungen zu angeblicher Kindesentführung

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.