Grenzkontrollen im Saarland: Bundespolizei weist Familie mit Einreiseverbot

SAARBRÜCKEN. Im Rahmen der temporär wiedereingeführten Grenzkontrollen wurden gestern Vormittag am Grenzübergang BAB Saarbrücken – Goldene Bremm die Reisenden einer Busfernverbindung kontrolliert. Hierbei wurde eine libanesische Familie festgestellt, die keine zur Einreise benötigten Dokumente vorlegen konnte.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen kam zutage, dass die Familie erst kürzlich nach Spanien zurückgeschoben wurde und nun trotz eines bis 2030 bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbotes erneut in das Bundesgebiet einzureisen versuchte. Nach der Beanzeigung des Versuchs der unerlaubten Einreise und dem Abschluss weiterer Maßnahmen wurde die Familie nach Frankreich zurückgewiesen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)