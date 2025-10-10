Grenzkontrollen im Saarland: Bundespolizei weist Familie mit Einreiseverbot

0
Foto: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken/Symbolbild

SAARBRÜCKEN. Im Rahmen der temporär wiedereingeführten Grenzkontrollen wurden gestern Vormittag am Grenzübergang BAB Saarbrücken – Goldene Bremm die Reisenden einer Busfernverbindung kontrolliert. Hierbei wurde eine libanesische Familie festgestellt, die keine zur Einreise benötigten Dokumente vorlegen konnte.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen kam zutage, dass die Familie erst kürzlich nach Spanien zurückgeschoben wurde und nun trotz eines bis 2030 bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbotes erneut in das Bundesgebiet einzureisen versuchte. Nach der Beanzeigung des Versuchs der unerlaubten Einreise und dem Abschluss weiterer Maßnahmen wurde die Familie nach Frankreich zurückgewiesen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)

Vorheriger ArtikelKommunale Jugendvertretungen in RLP: Junge Menschen wollen politisch mehr mitreden
Nächster ArtikelWittlich: Peter-Wust-Gymnasium fliegt mit SPACEBUZZ ONE ins Weltall

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.