Trier: Sanierungsmaßnahmen am Parkhaus Ostallee – Einschränkungen durch Rückstau möglich

TRIER. Die Stadtwerke Trier führen während der Herbstferien ab Montag, 13. Oktober, Sanierungsmaßnahmen im Ein- und Ausfahrtsbereich des Parkhauses Ostallee durch. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis einschließlich Samstag, 25. Oktober 2025. Die Arbeiten werden im laufenden Betrieb durchgeführt.

Für Parkgäste kann es vereinzelt zu Einschränkungen durch Rückstau kommen, da die Ein- und die Ausfahrtsbereiche abwechselnd einspurig umgeleitet werden. SWT-Personal ist zur Hilfestellung vor Ort. Die Einfahrt in das Parkhaus und die Ausfahrt sind jederzeit möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Parkgäste auf die benachbarte Tiefgarage Basilika ausweichen.

Für Fragen steht das Team im SWT-Kundenzentrum Parken unter [email protected] oder über die Sprechanlagen in den Parkhäusern gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)