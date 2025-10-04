Trier: Herbststurm – Bäume umgekippt, Straßen gesperrt

TRIER – Der Herbststurm und das kurze Gewitter am Samstagnachmittag haben zu gut einem Dutzend Einsätzen für die Trierer Feuerwehr geführt.

Zwei aus Euren herausführende Straßen sind aufgrund von umgestürzten Bäumen derzeit voll gesperrt: Die K3 sowie die Herresthaler Straße. Beide können heute Abend voraussichtlich nicht mehr freigeschnitten werden.

Umgestürzte Bäume sowie größere herabfallende Äste wurden außerdem von der Maternusstraße in Trier-Süd, der Ruwerer Straße, von der A 602 in Richtung Ehrang, von der Straße am Moselstadion, von der Quinter Straße, der Kreuzung B 53/B 422, der Servaisstraße in Ehrang und der A 64 Höhe Biewertalbrücke gemeldet.

Kleinere Einsätze gab es wegen eines umgestüzten Werbeschilds in der Aulstraße, herabfallender Dachziegel in der Simeonstraße und umgestürzter Bauzäune in der Friedrich-Wilhelm-Straße.

Im Einsatz waren neben Wache 1 und Wache 2 die Freiwilligen Feuerwehren Euren, Ehrang, Ruwer, Trier-Mitte und Herresthal sowie die Polizei.