Fast drei Promille: Aggressiver Mann bedroht Beamte

0
Blaulicht mit einem
Foto: dpa / Symbolbild

PIRMASENS – Ein betrunkener Kneipengast hat in Pirmasens die Polizei auf den Plan gerufen – und ist schließlich im Krankenhaus gelandet.

Der 36-Jährige aus dem Kreis Südwestpfalz sei zunehmend aggressiv geworden und hätte sich mit geballter Faust vor die Beamten gestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten brachten ihn den Angaben zufolge zu Boden und fesselten ihn.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Nach seinem Klinikaufenthalt muss sich der Mann unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

Vorheriger ArtikelBrand in Saarbrücker Klinik: Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung
Nächster ArtikelTrier: Herbststurm – Bäume umgekippt, Straßen gesperrt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.