DFB-Kader gegen Luxemburg und Nordirland – diese Spieler sind neu dabei

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (10. Oktober in Sinsheim) und Nordirland (13. Oktober) bekanntgegeben. Für eine Überraschung sorgt die erste Nominierung von Eintracht-Verteidiger Nathaniel Brown.

Debüt für Nathaniel Brown

Der 22-jährige Linksverteidiger Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) ist erstmals Teil der Nationalmannschaft. Damit setzt Nagelsmann ein weiteres Signal, auch junge Spieler in die Verantwortung zu nehmen.

Rückkehr von Schlotterbeck und weiteren Stammspielern

Neben Brown gibt es mehrere Rückkehrer:

Nico Schlotterbeck (BVB) nach Meniskusriss zurück im Aufgebot

Jonathan Burkardt (Frankfurt)

Aleksandar Pavlović (Bayern München)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Ridle Baku (RB Leipzig)

Diese Spieler fehlen diesmal

Einige bekannte Namen wurden gestrichen oder sind verletzt:

Antonio Rüdiger (verletzt)

Maximilian Mittelstädt

Pascal Groß

Paul Nebel

Nnamdi Collins

Auch Niclas Füllkrug (West Ham) fehlt trotz Genesung nach muskulären Problemen. Stattdessen ist erneut Maximilian Beier (BVB) dabei.

Und weiterhin außen vor: Leroy Sané (Galatasaray). Nagelsmann erklärte, der Offensivspieler müsse in der türkischen Liga „mehr auffallen“ und konstantere Leistungen zeigen. Mehr Sport-News

Pflichtsiege in Luxemburg und Nordirland

Nach dem Fehlstart mit der 0:2-Pleite gegen die Slowakei und dem ersten Sieg (3:1) gegen Nordirland steht die deutsche Nationalmannschaft unter Druck.

Nagelsmann betonte:

„Zwei Siege – das ist unser klares Ziel, um die WM-Qualifikation auf direktem Weg zu erreichen.“

Die Partien gegen Luxemburg und Nordirland gelten als absolute Pflichtsiege.

Der DFB-Kader im Überblick

Tor: Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel

Abwehr: Robert Andrich, Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Robin Koch, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Mittelfeld: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Angelo Stiller, Florian Wirtz

Angriff: Maximilian Beier, Jonathan Burkardt, Nick Woltemade

Gegen wen spielt Deutschland?

Am 10. Oktober trifft die DFB-Elf in Sinsheim auf Luxemburg, am 13. Oktober auswärts auf Nordirland.

Wer ist neu im Kader?

Nathaniel Brown (22, Eintracht Frankfurt) wurde erstmals von Bundestrainer Nagelsmann nominiert.

Welche Spieler kehren zurück?

Unter anderem Nico Schlotterbeck, Jonathan Burkardt, Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha und Ridle Baku.

Welche Spieler fehlen?

Antonio Rüdiger (verletzt), Pascal Groß, Maximilian Mittelstädt, Paul Nebel, Nnamdi Collins. Außerdem wurde Leroy Sané nicht berücksichtigt.

Was ist Nagelsmanns Ziel?

Der Bundestrainer fordert zwei Siege, um die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nicht zu gefährden.