DFB-Kader für Nations League Viertelfinale: Nagelsmann setzt auf Neuling und Rückkehrer

FRANKFURT. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag seinen 23-Mann-Kader für das mit Spannung erwartete Viertelfinale der UEFA Nations League gegen Italien bekannt gegeben. Dabei setzt er auf eine Mischung aus bewährten Kräften, Rückkehrern und einem Neuling.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Hinspiel am 20. März in Mailand auf den viermaligen Weltmeister Italien, bevor es im ausverkauften Dortmunder Stadion am 23. März zum entscheidenden Rückspiel kommt.

Neuer Spieler und acht Rückkehrer im DFB-Kader

Eine Überraschung im Kader ist der erstmals nominierte Yann Aurel Bisseck, der derzeit beim italienischen Meister Inter Mailand unter Vertrag steht. Für ihn ist das Hinspiel in seinem Heimstadion, dem Giuseppe-Meazza-Stadion, ein echtes Highlight.

Neben Bisseck kehren gleich acht Spieler ins DFB-Team zurück:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Leon Goretzka (Bayern München)

David Raum (RB Leipzig)

Jamie Leweling, Deniz Undav & Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Jonathan Burkardt & Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05)

Besonders Nadiem Amiri feiert ein Comeback nach langer Abstinenz: Der U21-Europameister von 2017 bestritt sein letztes Länderspiel im November 2020 gegen Tschechien.

Mit diesen 2️⃣3️⃣ wollen wir das Halbfinale klar machen! 🔥🔥🔥 🇮🇹🇩🇪 | 20. März, 20:45 Uhr | ARD

🇩🇪🇮🇹 | 23. März, 20:45 Uhr | RTL#dfbteam #nationsleague pic.twitter.com/CM2jauD8LT — DFB-Team (@DFB_Team) March 13, 2025

Nagelsmann: „Viertelfinale hat große Bedeutung“

Bundestrainer Julian Nagelsmann unterstreicht die Wichtigkeit der kommenden Partien:

„Obwohl wir einige Ausfälle verkraften müssen, haben wir einen sehr guten Kader beisammen. Wir haben uns bewusst für diese Spieler entschieden und wollten Qualität durch Qualität ersetzen. Das Viertelfinale gegen Italien hat für uns große Bedeutung – das sind zwei Spiele, die wir unbedingt positiv gestalten müssen.“

Final Four in Deutschland möglich

Sollte sich die deutsche Mannschaft gegen Italien durchsetzen, wird das Final Four der Nations League in Deutschland ausgetragen. Die Halbfinals am 4. und 5. Juni sowie das Finale am 8. Juni würden dann in den EM-Stadien von München und Stuttgart stattfinden.

DFB feiert 125 Jahre Fußballgeschichte

Passend zum 125-jährigen Bestehen des DFB erinnert der Verband an seine bewegte Geschichte. Seit seiner Gründung am 28. Januar 1900 in Leipzig ist der Deutsche Fußball-Bund auf mehr als 24.000 Vereine und 7,7 Millionen Mitglieder angewachsen. Unter dem Motto „125 Jahre Fußballliebe“ feiert der Verband auf dfb.de/fussballliebe mit seinen Fans die Faszination Fußball.