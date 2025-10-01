++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel sinkt wieder ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 02.10.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 02.10.25, 00.00 Uhr:

Nach einer Preiserhöhung in der letzten Woche, wird der Preis für den Kraftstoff Diesel ab Mitternacht wieder gesenkt.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 2,4 Cent günstiger, und kostet am Donnerstag dann 1,430 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt im Preis gleich, und der Liter kostet am Donnerstag dann weiter 1,491 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag weiter 1,596 Euro kostet.