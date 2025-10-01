Luxemburg: Nach Deal am Hauptbahnhof – Drogenhändler auf frischer Tat festgenommen

Foto: Police Grand-Ducale / Symbolbild

LUXEMBURG/STADT – Am Nachmittag des 30. September 2025 wurde eine Polizeistreife auf der Place de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel in Luxemburg auf eine verdächtige Situation aufmerksam.

Die Beamten beobachteten die Übergabe eines weißen Gegenstandes zwischen zwei Männern, wobei der Verdacht auf einen Drogendeal bestand.

Drogen, Bargeld und Mobiltelefon beschlagnahmt

Die Beamten leiteten unverzüglich eine Kontrolle der Personen ein. Bei dem mutmaßlichen Drogendealer konnten Drogen aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Ebenfalls stellten die Einsatzkräfte ein Mobiltelefon und Bargeld sicher. Aufgrund der festgestellten Beweismittel ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des Tatverdächtigen an. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

