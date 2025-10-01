Geld und Münzen im Wert von 100.000 Euro ergaunert

0
Foto: dpa / Symbolfoto

WÖRTH –  Eine Seniorin aus Wörth (Landkreis Germersheim) ist Opfer einer Betrugsmasche geworden und hat Geld sowie Goldmünzen im Wert von über 100.000 Euro verloren.

Wie die Polizei mitteilte, rief ein angeblicher Mitarbeiter des Landeskriminalamtes die Frau am Dienstag an.

Der Anrufer habe mitgeteilt, dass ihr Mann einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei und er sich daher in Polizeigewahrsam befände.

Nur durch eine Kautionszahlung könne er entlassen werden. Die Seniorin glaubte den Betrügern und übergab das Bargeld sowie die Goldmünzen auf einem Parkplatz einem jungen unbekannten Mann.

Vorheriger ArtikelHackerangriff: Unternehmen überweist Zehntausende Euro an Betrüger
Nächster ArtikelLuxemburg: Nach Deal am Hauptbahnhof – Drogenhändler auf frischer Tat festgenommen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.