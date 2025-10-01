Geld und Münzen im Wert von 100.000 Euro ergaunert

WÖRTH – Eine Seniorin aus Wörth (Landkreis Germersheim) ist Opfer einer Betrugsmasche geworden und hat Geld sowie Goldmünzen im Wert von über 100.000 Euro verloren.

Wie die Polizei mitteilte, rief ein angeblicher Mitarbeiter des Landeskriminalamtes die Frau am Dienstag an.

Der Anrufer habe mitgeteilt, dass ihr Mann einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei und er sich daher in Polizeigewahrsam befände.

Nur durch eine Kautionszahlung könne er entlassen werden. Die Seniorin glaubte den Betrügern und übergab das Bargeld sowie die Goldmünzen auf einem Parkplatz einem jungen unbekannten Mann.