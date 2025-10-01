Hackerangriff: Unternehmen überweist Zehntausende Euro an Betrüger

0
Foto: dpa / Symbolbild

KAISERSLAUTERN –  Ein Unternehmen aus Kaiserslautern hat Betrügern nach einem Hackerangriff mehrere Zehntausende Euro überwiesen.

Wie die Polizei mitteilte, schleusten sich die Hacker in den Mailverkehr zwischen dem Unternehmen und einem bekannten Geschäftspartner ein. Mit gefälschter Mailadresse sei dem Unternehmen eine Zahlungsaufforderung mit angeblich «geänderter Bankverbindung» übermittelt worden.

Mitarbeiter hätten das Geld an das entsprechende Konto überwiesen. Der Firma entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, wie es hieß. Die Polizei rät dazu, geänderte Bankverbindungen stets zu überprüfen und auf die Absenderadresse bei E-Mails zu achten.

Vorheriger ArtikelBundespolizei nimmt zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer an der Grenze fest
Nächster ArtikelGeld und Münzen im Wert von 100.000 Euro ergaunert

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.