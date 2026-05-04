Dachstuhlbrand in Üdersdorf: Flammen schlugen aus dem Dach – vier Wehren im Einsatz

ÜDERSDORF. Am 2.5.2026 wurden die Feuerwehren aus Bleckhausen, Daun, Üdersdorf und Weiersbach um 10.23 Uhr zu einem Dachstuhlbrand nach Üdersdorf alarmiert. Neben dem Kamin eines Wohnhauses kamen bereits Flammen aus dem Dach.

Die Feuerwehr Daun rückte mit dem Kommandowagen (KdoW), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), Teleskopgelenkmast (TGM), Tanklöschfahrzeug (TLF) 16 und TLF 4000 nach Üdersdorf aus.

Die ersteintreffende Feuerwehr aus Üdersdorf begann unverzüglich mit dem Innenangriff, wozu der Angriffstrupp unter Atemschutz ins Gebäude vorging.

Die Feuerwehr Daun brachte vor dem Gebäude den Teleskopgelenkmast (TGM) in Stellung. Aus dem Korb heraus konnte die Besatzung unter Atemschutz das Dach von außen kühlen, wozu eine Wasserversorgung vom TLF 4000 hergestellt wurde.

Parallel dazu öffnete die Korbbesatzung das Dach, um versteckte Glutnester, die bisher noch nicht bekämpft werden konnten, abzulöschen. (Quelle: Feuerwehr Daun)