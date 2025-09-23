„Dümmer geht’s kaum!“: Mit Amphetamin zur eigenen Verhandlung – Polizei sprachlos

Zweibrücken. Ein 37-Jähriger hat am Montagmorgen ausgerechnet zu seiner eigenen Gerichtsverhandlung Drogen mitgebracht – und ist dabei prompt erwischt worden.

Als der Mann die übliche Einlasskontrolle durchlief, kam es zum kuriosen Moment: Er übergab den Sicherheitsbeamten von sich aus ein Plastikröhrchen mit Amphetamin. Die Polizei stellte das Betäubungsmittel sofort sicher.

Neues Verfahren droht

Damit steht der Angeklagte nun nicht nur wegen des ursprünglichen Delikts vor Gericht – sondern hat sich auch gleich ein neues Ermittlungsverfahren eingehandelt. „Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen weitere Ermittlungen“, so die Polizei.

Peinliche Aktion sorgt für Kopfschütteln

Warum der 37-Jährige die Drogen überhaupt mit ins Gerichtsgebäude nahm, bleibt unklar. Angaben zum Grund seiner Verhandlung wollte die Polizei auf Anfrage nicht machen. Sicher ist: Dümmer hätte er es kaum anstellen können.