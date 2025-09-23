Sieben Verletzte bei Busunfall – Kindergruppe an Bord

Eine Unfallstelle mit Krankenwagen und Notarzt; Image: dpa/stock photo

ANDERNACH – Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Andernach sind sieben Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein Bus aus bislang ungeklärter Ursache mit einem in die Gegenrichtung geparkten Fahrzeug.

Unter den 30 Insassen befanden sich auch eine Kindergartengruppe und deren Erzieherinnen. Ob sich unter den Verletzten auch Kinder befinden, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Das parkende Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß auf ein weiteres Auto geschoben. Am Linienbus und beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

