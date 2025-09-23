Trier: Pkw kollidiert mit Motorroller – Unfallfahrer flüchtet

TRIER – Am Dienstag, dem 23. September 2025, ereignete sich um 13.47 Uhr ein Verkehrsunfall in der Matthiasstraße in Trier.

Ein Pkw stieß mit einem Motorroller zusammen, dessen Fahrer zu Sturz kam und verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Tathergang und Beschreibung des Fahrzeugs

Laut Polizeibericht wollte ein Motorroller an einem haltenden Bus der Stadtwerke vorbeifahren. Zeitgleich setzte ein Pkw, ein silberner VW Golf mit Euskirchener Kennzeichen (EU-…), zum Überholen an und touchierte dabei den Roller.

Der Pkw-Fahrer flüchtete in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke. Die Polizeiinspektion Trier bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0651/98344150 zu melden.