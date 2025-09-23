Vandalismus in Morbach: Glasscheibe von Schaukasten eingeschlagen

MORBACH – Am Montagmorgen, dem 22. September 2025, wurde der Polizeiinspektion Morbach ein beschädigter Schaukasten in der Bahnhofstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten die Glasscheibe eingeschlagen.

Zeugen gesucht

Der Tatzeitraum wird auf Montag, 08.15 Uhr bis 10.30 Uhr, geschätzt. Die Polizei kann jedoch nicht ausschließen, dass der Schaden bereits im Laufe des Wochenendes entstanden ist.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail zu melden.