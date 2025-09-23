Vandalismus in Morbach: Glasscheibe von Schaukasten eingeschlagen

0
Foto: Polizeiinspektion Morbach

MORBACH – Am Montagmorgen, dem 22. September 2025, wurde der Polizeiinspektion Morbach ein beschädigter Schaukasten in der Bahnhofstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten die Glasscheibe eingeschlagen.

Zeugen gesucht

Der Tatzeitraum wird auf Montag, 08.15 Uhr bis 10.30 Uhr, geschätzt. Die Polizei kann jedoch nicht ausschließen, dass der Schaden bereits im Laufe des Wochenendes entstanden ist.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail zu melden.

Vorheriger ArtikelTrier: Pkw kollidiert mit Motorroller – Unfallfahrer flüchtet
Nächster ArtikelKusel: Frau tot im Keller gefunden – 61-Jähriger unter Totschlag-Verdacht festgenommen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.