KUSEL – Nach dem Fund einer toten 56-jährigen Frau am späten Mittwochabend in ihrem Wohnhaus in Kusel haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen intensiviert.

Die Obduktion bestätigte den Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Nun wurde ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern festgenommen.

Haftbefehl wegen Totschlagsverdacht erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf Totschlag. Der Verdächtige befindet sich aufgrund des Verdachts der Schwerkriminalität und Fluchtgefahr in Haft.

Die Frau wurde nach bisherigen Erkenntnissen im Keller ihres Hauses getötet, wo sie auch aufgefunden worden war. Der Verdächtige, der Bauarbeiten in dem Haus ausführte, soll die Frau im Rahmen seiner Tätigkeit getötet haben. Es kam zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten. Der 61-Jährige hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.