Trier: 740 Jahre für Stadt und Region – Stadtwerke Trier ehren 21 Jubilare

TRIER – Bei den Stadtwerken Trier (SWT) standen am Donnerstag, 18. September 2025, erneut die Menschen im Mittelpunkt, die dem Unternehmen seit vielen Jahren treu sind: 21 Jubilare bringen es zusammen auf 740 Jahre Berufserfahrung.

„Hinter 40, 45 oder 25 Jahren SWT steckt mehr als nur Arbeit – nämlich Herzblut, Treue und Gemeinschaft. Wir sind stolz auf das, was unsere Kolleginnen und Kollegen erreicht haben, und dankbar, dass sie ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben. So bleibt das SWT-Team stark und auch für morgen gut aufgestellt“, bringt es SWT-Vorstand Arndt Müller auf den Punkt.

Besonders herausragend: Vier Mitarbeitende, die bereits seit 45 Jahren für die SWT tätig sind – Stefan Speicher, Ralf Aubart, Monika Lichter und Lothar Maximini.

Darüber hinaus wurden neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 40 Jahre geehrt: Guido Monzel, Wolfgang Permesang, Jörg Drumm, Andreas Schmitt, Thomas Mock, Anja Rößler, Ernst Spier, Ralf Maxheim und Ralf Haas.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet wurden: Thomas Bohn, Helfried Welsch, Manfred Meyer, Beatrice Leuchtenberg, Christian Lüders, Rüdiger Mich, Klaus Evers und Rüdiger Wilhelmus.

Neben den Jubilaren verabschiedeten die Stadtwerke auch 30 langjährige Mitarbeitende, die das Unternehmen über Jahrzehnte mitgeprägt haben, in den Ruhestand. Die Feier im festlichen Ambiente der Orangerie des Nells Park Hotel zeigte eindrucksvoll, wie wertvoll die Mischung aus Erfahrung und frischen Ideen für die Zukunft der SWT ist. Der Vorsitzende des Personalrats Christian Lüders dankte allen Geehrten ausdrücklich: „Sie haben mit Ihrem Engagement nicht nur die Stadtwerke, sondern auch die Region Trier nach vorne gebracht.“