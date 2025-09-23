Trier: 17-Jährige von zwei Männern in Innenstadt attackiert – Was die Polizei sagt

Jugendliche nahe Kochstraße angegriffen – Hintergründe weiter unklar

TRIER. Am vergangenen Sonntagabend (21. September) ist eine 17-jährige Jugendliche in der Trierer Innenstadt von zwei unbekannten Männern angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich im Bereich Kochstraße/Sichelstraße. Wie die Polizei auf Nachfrage von lokalo.de bestätigte, sind die Hintergründe der Attacke bislang völlig unklar.

Jugendliche verletzt ins Krankenhaus gebracht

Gegen 20 Uhr hatten Zeugen die verletzte Jugendliche entdeckt und den Notruf gewählt. Rettungskräfte versorgten die 17-Jährige vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben erlitt sie leichte Verletzungen.

Ermittlungen zu Motiv und Tätern laufen

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Jugendliche von zwei bislang unbekannten Männern attackiert wurde. Über den genauen Tathergang oder mögliche Motive können die Behörden aktuell jedoch keine gesicherten Angaben machen.

Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber unserer Redaktion:

„Tatsächlich liegen uns zu der Tat bislang wenige gesicherte Informationen vor. Zu den Hintergründen, dem Tatmotiv und auch den Tatverdächtigen können wir derzeit nichts Konkretes sagen. Die Ermittlungen dauern selbstverständlich weiter an.“

Polizei schließt Raubdelikt aus – kein Hinweis auf Sexualdelikt

Fest steht bislang: Ein Raubdelikt kommt nach Einschätzung der Polizei nicht in Frage. „Gestohlen wurde nach unserer Kenntnis nichts“, so die Pressestelle. Auch Anhaltspunkte für ein Sexualdelikt gebe es derzeit nicht. Allerdings stünden noch weitere Vernehmungen mit dem Opfer aus.

Zeugenaufruf der Polizei Trier

Da es bisher keine Täterbeschreibung gibt, bittet die Polizei dringend um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beiden mutmaßlichen Angreifern geben können, werden gebeten, sich unter 0651/983-44150 bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.