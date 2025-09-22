TRIER. Dramatische Szenen mitten in der Trierer Innenstadt: Gegen 17:50 Uhr kam es am Samstag in der Simeonstraße zu einem heftigen Polizeieinsatz. Was als normale Personenkontrolle begann, endete mit Widerstand, Beleidigungen und dem Einsatz eines Distanz-Elektro-Impulsgeräts.

„Komm, wir kämpfen!“ – Aggressiver Mann provoziert Beamte

Als die Beamten den Mann durchsuchen wollten, nahm dieser plötzlich eine Kampfstellung ein und forderte die Einsatzkräfte explizit zu einem Kampf heraus. Eine Beamtin zog daraufhin das Elektro-Impulsgerät, woraufhin der Mann ausrastete: Er warf wütend Gegenstände aus seinen Taschen, beschimpfte die Polizisten fortlaufend und ließ sich nicht beruhigen.

Fixierung und massive Gegenwehr

Schließlich mussten die Beamten den Mann zu Boden bringen und fixieren. Auch dabei leistete er erheblichen Widerstand. Selbst beim Transport ins Polizeifahrzeug setzte er seine Gegenwehr und Beleidigungen unvermindert fort.

Ende in Polizeigewahrsam

Der Mann wurde schließlich in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand – die eingesetzten Beamten blieben unversehrt.

Der Vorfall sorgte am Samstagabend für Aufsehen bei zahlreichen Passanten in der Innenstadt.