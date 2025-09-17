Jugendschutz-Kontrolle in Trier: Alkohol & Vapes an Minderjährige verkauft

TRIER. Alarm beim Jugendschutz! Bei gemeinsamen Kontrollen von Polizei und Stadt Trier wurden gleich mehrere Verstöße festgestellt: Minderjährige Testkäufer bekamen in drei von acht überprüften Läden verbotene Waren wie Spirituosen, Tabakprodukte und E-Vapes – trotz klarer Jugendschutzgesetze.

Polizei & Stadt im Einsatz für Jugendschutz

Am Dienstag, 16. September, führten das Sachgebiet Jugend der Polizeidirektion Trier und die Jugendschutzbeauftragte der Stadt Trier Schwerpunktkontrollen in Geschäften durch. Ziel: prüfen, ob Händler sich an die gesetzlichen Regeln halten.

Das Ergebnis ist ernüchternd: In fast jedem dritten Laden kam der Testkäufer an verbotene Produkte.

Bußgelder eingeleitet – weitere Kontrollen angekündigt

Das Ordnungsamt Trier hat sofort reagiert: Gegen die betreffenden Händler wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Je nach Schwere können hier empfindliche Summen fällig werden.

Die Polizei macht klar: Solche Aktionen sind kein Einzelfall – weitere Jugendschutz-Kontrollen sind bereits geplant.

Hintergrund: Warum Jugendschutz so wichtig ist

Alkohol, Tabak und Vapes sind für Jugendliche besonders riskant, weil sie nachweislich Suchtgefahren bergen.

Das Jugendschutzgesetz schreibt deshalb klare Altersgrenzen für den Verkauf vor: kein Alkohol oder Tabak an Minderjährige.

Bei Verstößen drohen nicht nur Bußgelder, sondern auch Imageschäden für Händler.

Fazit

Die Kontrollen in Trier zeigen: Jugendschutz bleibt ein Dauerthema. Während sich viele Händler korrekt verhalten, gibt es immer noch schwarze Schafe. Polizei und Stadt kündigen an: Wir schauen weiter genau hin.