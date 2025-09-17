Mainz. Rheinland-Pfalz will das Mitführen von Waffen und Messern im öffentlichen Nahverkehr verbieten. Innenminister Michael Ebling (SPD) kündigte an, die neue Landesverordnung noch 2025 in Kraft zu setzen. Ziel sei es, das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste nachhaltig zu stärken.

Strenge Regeln für Bus und Bahn

Das Verbot soll für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Rheinland-Pfalz gelten – von Regionalzügen bis hin zu Stadtbussen. Auch das Mitführen von Messern fällt unter die neue Regelung.

Wer gegen das Verbot verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit – und muss mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro rechnen.

Polizei und Ordnungsdienste kontrollieren

Damit das Verbot auch konsequent durchgesetzt werden kann, sollen Polizei und kommunale Vollzugsdienstestichprobenartige Kontrollen im ÖPNV durchführen. Laut Ebling geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch um sichtbare Präsenz im Alltag:

„Wir wollen, dass die Menschen sich in Bus und Bahn wieder sicherer fühlen.“

Hintergrund: Sicherheit im öffentlichen Raum

Die Debatte um Waffenverbote im öffentlichen Raum wird bundesweit geführt. Mehrere Bundesländer haben bereits Waffenverbotszonen in Innenstädten oder an Bahnhöfen eingeführt. Rheinland-Pfalz geht nun einen Schritt weiter und dehnt die Regelung konsequent auf den gesamten ÖPNV aus.

Fazit

Mit dem geplanten Waffenverbot setzt Rheinland-Pfalz ein klares Signal: Mehr Sicherheit im Nahverkehr soll nicht nur objektiv Schutz bieten, sondern auch das subjektive Sicherheitsgefühl stärken. Für Verstöße drohen empfindliche Strafen – bis zu 10.000 Euro.